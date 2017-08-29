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Пиппа Мэттьюз ждет первенца?


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Пиппа Мэттьюз (Pippa Matthews) не из тех девушек, которые готовы зря терять время. В конце мая сестра герцогини Кембриджской сочеталась браком с банкиром Джеймсом Мэттьюзом (James Matthews), а теперь, по слухам, пара начинает оформлять детскую. Пиппа ждет первенца!

Слухи о беременности миссис Мэттьюз активно зациркулировали в английских, американских и австралийских таблоидах. Официальных подтверждений нет, но, по уверениям инсайдеров, семья Миддлтон очень рада, а будущий папа Джеймс Мэттьюз и вовсе считает себя большим счастливчиком.

Малыш появится на свет в следующем году. Можно предполагать, что Пиппа сейчас на первом триместре. Совсем недавно девушка была замечена на пробежке, и серьезных признаков изменений по линии талии папарацци не обнаружили.

По словам инсайдеров, миссис Мэттьюз чувствует себя превосходно, она планирует вести достаточно активный образ жизни и заниматься спортом чуть ли не до последнего. Кстати, Пиппа мечтает о девочке.

Стоит отметить, что после свадьбы чета Мэттьюз ведет довольно закрытый образ жизни. Пиппа теперь не очень часто появляется на пышных светских мероприятиях.

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Пиппа Миддлтон: «Прославиться благодаря сестре и своему заду – это поразительно». Пиппа не пытается использовать популярность в своих интересах.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 29.08.2017 Теги: Пиппа Миддлтон

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