Марк Цукерберг представил дочь

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) - самый счастливый парень на свете. Теперь основатель Facebook дважды папа. Супруга Присцилла подарила Марку вторую дочь. Девочку назвали довольно оригинально - Август (August).

О пополнении Марк официально сообщил в Facebook. Он опубликовал трогательное фото семьи в новом составе и специально для малышки написал письмо, в котором подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы Август и ее старшая сестра Макс наслаждались детством. И чтобы мир стал лучше и добрее к ребятам.

По мнению Цукерберга, детство - это замечательный и даже волшебный период. И бывает лишь раз в жизни.

«Мир – большое и важное место. Но надо найти время, чтобы выйти на улицу и поиграть. У вас много дел, но надеюсь, будет время понюхать цветы и собрать все листья в свое ведерко. Уверен, вы много раз прочли книги вашего любимого Доктора Сьюза и придумали собственные истории. Вы с Макс просто обязаны столько раз прокатиться на карусели, чтобы приручить каждую лошадку. И вам сладко спится. И я верю, что вы всегда чувствуете, что мы вас очень любим. Детство волшебно. И бывает лишь раз в жизни. А мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы мир стал лучшим местом для детей вашего поколения».

«Август, мы очень любим тебя и рады, что ты с нами. Мы желаем тебе в жизни радости, любви и надежды. С любовью, мама и папа».

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