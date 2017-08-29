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Максакова простила мать


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Мария Максакова остается одной из самых обсуждаемых персон в отечественных СМИ. И от этого никуда не деться. Недавно появились слухи о том, что убийство супруга звезды Дениса Вороненкова было инсценировкой и бывший депутат общается с Марией. Максакова даже не хочет утруждать себя комментированием подобных сплетен. Зато готова рассказать об отношениях с матерью.

Отношения Марии и Людмилы Максаковых вряд ли можно назвать простыми. По словам певицы, мать была более чем строга к ней с самого детства. А узнав о том, что Людмила Васильевна жестко высказалась о смерти Вороненкова, Мария сильно обиделась. Но сейчас ситуация улучшается.

Как рассказала артистка в новом проекте «Андрей Малахов. Прямой эфир», недавно она помирилась с родительницей. «Ее оболгали. Я не могла понять, почему она не защищается. Я считала, что таким образом она косвенно подтверждает свою вину. Выяснилось, что она просто не хочет связываться с этой категорией людей. Она не говорила ту фразу...»

К сожалению, со своими старшими детьми Мария сейчас практически не общается, Как говорит певица, отец ребят Владимир Тюрин воспользовался ее ситуацией и «фактически отнял детей».

Ранее мы писали: 

Садальский посоветовал Максаковой помолчать. Актер снова резко высказался в адрес певицы.

Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​



0 Не нравится 1 Нравится 29.08.2017 Теги: Мария Максакова

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