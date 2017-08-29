Максакова простила мать

Мария Максакова остается одной из самых обсуждаемых персон в отечественных СМИ. И от этого никуда не деться. Недавно появились слухи о том, что убийство супруга звезды Дениса Вороненкова было инсценировкой и бывший депутат общается с Марией. Максакова даже не хочет утруждать себя комментированием подобных сплетен. Зато готова рассказать об отношениях с матерью.

Отношения Марии и Людмилы Максаковых вряд ли можно назвать простыми. По словам певицы, мать была более чем строга к ней с самого детства. А узнав о том, что Людмила Васильевна жестко высказалась о смерти Вороненкова, Мария сильно обиделась. Но сейчас ситуация улучшается.

Как рассказала артистка в новом проекте «Андрей Малахов. Прямой эфир», недавно она помирилась с родительницей. «Ее оболгали. Я не могла понять, почему она не защищается. Я считала, что таким образом она косвенно подтверждает свою вину. Выяснилось, что она просто не хочет связываться с этой категорией людей. Она не говорила ту фразу...»

К сожалению, со своими старшими детьми Мария сейчас практически не общается, Как говорит певица, отец ребят Владимир Тюрин воспользовался ее ситуацией и «фактически отнял детей».

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