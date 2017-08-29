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Ким Кардашян готова стать первой леди


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Похоже, скоро в США править балом будут не президенты. А первые леди. В прошлом году пресса взахлеб обсуждала Меланию Трамп, и до сих пор светские обозреватели с интересом наблюдают за первой леди. И Ким Кардашян (Kim Kardashian) надеется, что ее персону будут обсуждать не менее активно.

Звезда соцсетей и реалити-шоу согласилась на провокационную фотосессию для журнала Interview. Демонстрацией обнаженного тела Ким уже никого не удивишь, так что редакция придумала концепцию поинтереснее - на обложке появилась фотография звезды в образе Жаклин Кеннеди (Jacqueline Kennedy) и в компании с дочерью Норт. «Новая американская первая леди» - гласит надпись.

На всякий случай напомним: Канье Уэст пару лет назад обмолвился о планах баллотироваться в президенты.

Снимок Ким, конечно же, спровоцировал бурные дискуссии. Хейтеры буквально взорвались от негодования. Некоторые поспешили сообщить Кардашян: «Ты не Джеки О». Многие нашли снимки безвкусными и нелепыми. Также комментаторы указывают на то, что на фото Ким выглядит «слишком черной», что несколько неуместно, учитывая происхождение звезды.

Ранее мы писали:

Ким Кардашян блеснула в прозрачной юбке. Провокация – это в стиле Ким.

Ким Кардашян: «Будьте тем, кем пожелаете». Звезда опубликовала откровенный снимок. 

Хлои Кардашян тренируется как атлет. Звезда запустила собственное шоу.


0 Не нравится 0 Нравится 29.08.2017 Теги: Ким Кардашян

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