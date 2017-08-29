Ким Кардашян готова стать первой леди
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Похоже, скоро в США править балом будут не президенты. А первые леди. В прошлом году пресса взахлеб обсуждала Меланию Трамп, и до сих пор светские обозреватели с интересом наблюдают за первой леди. И Ким Кардашян (Kim Kardashian) надеется, что ее персону будут обсуждать не менее активно.
Звезда соцсетей и реалити-шоу согласилась на провокационную фотосессию для журнала Interview. Демонстрацией обнаженного тела Ким уже никого не удивишь, так что редакция придумала концепцию поинтереснее - на обложке появилась фотография звезды в образе Жаклин Кеннеди (Jacqueline Kennedy) и в компании с дочерью Норт. «Новая американская первая леди» - гласит надпись.
На всякий случай напомним: Канье Уэст пару лет назад обмолвился о планах баллотироваться в президенты.
Снимок Ким, конечно же, спровоцировал бурные дискуссии. Хейтеры буквально взорвались от негодования. Некоторые поспешили сообщить Кардашян: «Ты не Джеки О». Многие нашли снимки безвкусными и нелепыми. Также комментаторы указывают на то, что на фото Ким выглядит «слишком черной», что несколько неуместно, учитывая происхождение звезды.
Ранее мы писали:
Ким Кардашян блеснула в прозрачной юбке. Провокация – это в стиле Ким.
Ким Кардашян: «Будьте тем, кем пожелаете». Звезда опубликовала откровенный снимок.Хлои Кардашян тренируется как атлет. Звезда запустила собственное шоу.
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Обсуждение 3
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KoshkaКрасивый образ. Намного лучше, чем то, что обычно она демонстрирует.
29.08.17 18:15
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Marana VilniusИз неё-то первая леди, может, и получится, а вот если Канье Уэст станет президентом, будет и правда весело.
29.08.17 15:44
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КатяДочка - прехорошенькая девочка.
29.08.17 14:22