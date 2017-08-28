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Принцесса Мадлен ждет третьего наследника


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Радостная новость из Стокгольма. Принцесса Мадлен (Madeleine) ждет третьего наследника! Об этом официально объявлено в Facebook Ее Высочества. И судя по недавним фотографиям Мадлен, она очень счастлива.

Лет семь назад она считалась чуть ли не безбашенной девицей. А теперь принцесса Мадлен - образцовая мать семейства. Ее Высочество вместе с супругом, американским бизнесменом Кристофером О'Нилом (Christopher O'Neil), воспитывает двух детей и готовится к пополнению.

Как сообщается в соцсетях, появление малыша на свет ожидается в марте. Получается, что сейчас принцесса на первом триместре беременности. И что любопытно, некоторые особо внимательные светские обозреватели заметили признаки интересного положения еще на прошлой неделе - на церемонии открытия чемпионата Европы по выездке в Гетеборге Мадлен характерно прикрывала линию талии букетом цветов.

Напомним, с О'Нилом Ее Высочество сочеталась браком в 2013 году. Вскоре стало известно о беременности принцессы. «Это случилось очень быстро и очень неожиданно. Но, думаю, это лучше, чем планировать что-то заранее, а потом расстраиваться из-за того, что это не происходит», — говорила тогда Мадлен.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 28.08.2017 Теги: принцесса Мадлен

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