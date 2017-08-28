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Панину предлагают спеть с Бузовой


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Алексей Панин всегда открыт к смелым экспериментам. Можно даже сказать - провокационным. И зная любовь актера к неоднозначным проектам, поклонники артиста подали ему любопытную идею - спеть дуэтом с Бузовой. И, похоже, Алексей серьезно задумался.

На днях Панин пообщался с Рустамом Солнцевым и в ходе беседы поделился своим мнением о творчестве Ольги. Как известно, о музыкальных талантах девушки профи отзываются неоднозначно. Алексей же признает, что далек от музыки и не может судить о работе Бузовой со знанием дела. Но!

«Осуждать и критиковать ее я не буду, как и разбирать ее вокальные данные. Более того, я уверен: ее успеху все завидуют. Завидуйте молча, господа! Оля человек успешный, нашла себя. Не надо слишком серьезно относиться к этому, обсуждать, какая она певица. Да понятно, что никакая. Ну и что? У нас у половины певиц голоса нет, и это не мешает им петь. Теперь и Оля в их числе. Что к ней все привязались-то?» - заявил актер.

Артист добавил, что поклонники нередко пишут ему с просьбой попробовать выступить вместе со звездой. И он вовсе не исключает подобной возможности. «Можем, кстати, записать что-то с ней вместе, у меня уже опыт есть: мы с Сати Казановой пели дуэтом».

Кстати,  на прошлой неделе Ольга представила новую композицию Not Enough for Me. И вчера звезда с гордостью сообщила в Insta: песня  на 2 месте в топ-чарте российского iTunes.

 

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0 Не нравится 0 Нравится 28.08.2017 Теги: Ольга Бузова Алексей Панин

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