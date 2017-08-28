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Белла Хадид о новом романе


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Белла Хадид (Bella Hadid) старательно работает над модельной карьерой. И, кажется, девушка так увлечена, что пожертвовала личной жизнью. Но недавно появились слухи, что не все так плохо. И что у Беллы роман с коллегой - манекенщиком Джорданом Барреттом (Jordan Barrett). И вот недавно молодые люди вместе позировали для модного глянца.

 
 
 

Хадид и Барретт стали звездами обложки сентябрьского номера австралийского Vogue. Глядя на фото, можно подумать о романе. Но, увы...

«Мы - друзья. Можно сказать, лучшие друзья. И это хорошо для нас обоих. Он мне словно брат. И мы прекрасно понимаем друг друга. Возможно, никто мня так больше не понимает», - утверждает Белла.

Напомним, в прошлом году модель рассталась с музыкантом The Weeknd (Абелем Тесфайе). Молодые люди встречались более года, и причиной разрыва, по словам друзей, стал напряженный рабочий график. Как признавалась Хадид, расставание она переживала весьма болезненно, поскольку отношения с Абелем были серьезные. «К тому же все проходило под пристальным вниманием прессы, от этого было еще сложнее. Любовь причиняет мне боль, но в любом случае нужно двигаться дальше», — жаловалась звезда.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 28.08.2017 Теги: Белла Хадид

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