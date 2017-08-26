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Супруг Ксении Бородиной весело провел день рождения


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Курбан Омаров, муж телеведущей Ксении Бородиной, недавно отметил 37-летие. Праздник пара отмечала в ресторане в центре Москвы. На вечеринку собрались все друзья.

 
 

Публикация от borodylia (@borodylia)

Торжество состоялось в ресторане «Есенин». Гости весело проводили время. В какой-то момент ведущая «Дома-2» произнесла красивый тост, она поздравила супруга с праздником, отметив, что Курбан для нее многое значит.  

«В какие-то сложные моменты ты понимаешь, что если, не дай бог, потеряешь этого человека, то будто воздуха тебя лишили, - сказала Ксения. - Я очень рада, что мой муж со мной вместе идет по жизни, что мы воспитаем замечательных детей. А у нас их трое и не меньше. Мы их всех очень любим. Хочу сказать спасибо моему мужу за то, что он дает мне право выбора и никогда не указывает на мои ошибки. И спасибо тебе за то, что ты всегда рядом».

На торжестве было много звездных гостей. Присутствовали Наталья Варвина с супругом Алексеем Михайловским, Дарья и Сергей Пынзарь, Анна Городжая. Присутствовала даже мама Курбана Омарова, которая специально прилетела из Канады, пишет Starhit.

 

Публикация от borodylia (@borodylia)

Поклонники Ксении Бородиной похвалили Ксюшу за красивый тост: «Какие искренние слова, я даже расплакалась! Берегите любовь! Без любви все теряет смысл!», «Молодец, Ксюша! Мне так нравится, как ты относишься к детям», «Слова из глубины души до слез. Ксения, вы молодец!»

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0 Не нравится 1 Нравится 26.08.2017 Теги: Курбан Омаров Ксения Бородина

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