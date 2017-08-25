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Тейлор Свифт не воровала сэмпл для новой песни


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Новый сингл Тейлор Свифт (Taylor Swift), действительно, произвел сенсацию. В песне не обошлось без заимствований. Чтобы пресечь слухи о воровстве, музыканты группы Right Said Fred рассказали публике, как они помогли в появлении нового творения звезды.

 

Накануне звезда презентовала обложку нового альбома под названием Reputation («Репутация»), а теперь музыкальные критики и звезды обсуждают новую песню "Look What You Made Me Do" («Посмотрите, что вы сделали со мной»). Многие заметили, что в припеве был использован сэмпл из знаменитой песни группы Right Said Fred "I’m Too Sexy". И музыканты поделились своим мнением, пишет justjared.com.

Артисты заявили, что представители Тейлор обратились к ним перед выпуском песни за разрешением на использование сэмпла. Дуэт даже отмечен среди авторов песни "Look What You Made Me Do".

Ричард Фэйрбрасс (Richard Fairbrass), участник группы, говорит, что разговаривал по телефону с представителями певицы, желавшими убедиться, что коллектив не против использования сэмпла. Он особо подчеркивает, что никаких проблем с этим не было.

Участники коллектива заявляют, что главное это сама песня и что музыканты должны держаться вместе, потому что если они начнут злиться друг на друга, это будет просто печально. В ответ Тейлор обещала послать им подарок.

Ричард вспомнил, что когда они записывали свою песню, то не думали, что она останется на слуху более шести месяцев. Прошло уже 26 лет, и то, что звезды, такие как Тейлор, используют ее, очень радует музыкантов.
 



0 Не нравится 0 Нравится 25.08.2017 Теги: Тейлор Свифт

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