Режиссер «Чудо-женщины» ответила на критику Джеймса Кэмерона

На днях Джеймс Кэмерон (James Cameron) спровоцировал бурную дискуссию, нелестно прокомментировав картину «Чудо-женщина». Замечания не были проигнорированы. Пэтти Дженкинс (Patty Jenkins), режиссер ленты, не смогла промолчать и написала ответ в Twitter.

Джеймс Кэмерон заявил в недавнем интервью, что он не думает о фильме как о феминистском достижении, наоборот, он назвал «Чудо-женщину» шагом назад для феминизма. Пэтти в ответ написала, что неспособность Кэмерона понять, что представляет собой ее фильм для женщин всего мира, легко объяснима, так как он не женщина, пишет justjared.com.

Сильные женщины, написала Пэтти, прекрасны. Она отметила, что некогда Кэмерон восхвалял ее фильм «Монстр», где главная героиня также была сильной, но при этом она страдала и была психически неуравновешенной.

Пэтти также отметила, что если для того, чтобы быть сильными, женщины должны быть жесткими, грубыми и страдать, если сильная женщина не может быть привлекательной и любящей, тогда общество действительно не продвинулось далеко.

Пэтти верит, что женщина может и должна быть равной мужчине. По ее словам, нет правильного или неправильного изображения такой героини, зрительницы, посмотревшие «Чудо-женщину», имеют право выбирать и выносить самостоятельное суждение о том, является ли героиня иконой феминистского прогресса.



Источник фото: Zimbio