 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

На Марию Максакову напали


0 3

Оперная певица дала очередной повод для ожесточенных нападок. Марию Максакову стали бурно обсуждать пользователи соцсетей после ее выступления на праздничном концерте в Киеве, который был организован в честь Дня независимости.

Артистка выложила на Facebook видеозапись своего выступления, где она исполняла оперные партии. В какой-то момент она взяла слишком высокую ноту, что не забыла отметить в подписи к ролику, причем написала на украинском языке.

В переводе: «Не помню, когда последний раз принимала ре третьей октавы, но для тебя, Украина, еще не то возьму!» Однако ее комментарий вызвал неоднозначную реакцию, пишут Dni.ru.

Мнения разделились. Поклонники Марии похвалили певицу, но другие пользователи соцсетей увидели скрытый смысл в этой фразе: «Двусмысленно как-то», «ЗА БАБЛО ЛЮБЫЕ ВАШИ КАПРИЗЫ», «И это  представитель, пусть и бывший, верховной власти в России. Какое позорное днище».

Напомним, что певица приняла решение остаться в Киеве после смерти мужа Дениса Вороненкова. Многие звезды неоднократно звали ее в Москву. Но в конце концов певица вообще отказалась от этой мысли. По словам артистки, в Киеве она чувствует себя в полной безопасности.

Ранее мы писали: 

Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​

Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.



3 Не нравится 0 Нравится 25.08.2017 Теги: Мария Максакова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору