На Марию Максакову напали

Оперная певица дала очередной повод для ожесточенных нападок. Марию Максакову стали бурно обсуждать пользователи соцсетей после ее выступления на праздничном концерте в Киеве, который был организован в честь Дня независимости.

Артистка выложила на Facebook видеозапись своего выступления, где она исполняла оперные партии. В какой-то момент она взяла слишком высокую ноту, что не забыла отметить в подписи к ролику, причем написала на украинском языке.

В переводе: «Не помню, когда последний раз принимала ре третьей октавы, но для тебя, Украина, еще не то возьму!» Однако ее комментарий вызвал неоднозначную реакцию, пишут Dni.ru.

Мнения разделились. Поклонники Марии похвалили певицу, но другие пользователи соцсетей увидели скрытый смысл в этой фразе: «Двусмысленно как-то», «ЗА БАБЛО ЛЮБЫЕ ВАШИ КАПРИЗЫ», «И это представитель, пусть и бывший, верховной власти в России. Какое позорное днище».

Напомним, что певица приняла решение остаться в Киеве после смерти мужа Дениса Вороненкова. Многие звезды неоднократно звали ее в Москву. Но в конце концов певица вообще отказалась от этой мысли. По словам артистки, в Киеве она чувствует себя в полной безопасности.

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