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Ксения Собчак показала эротику


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Ксения Собчак снова отправилась в путешествие со своим мужем. На отдыхе Ксюша не забывает про своих подписчиков и активно публикует фото в Insta. Помимо кадров с красивыми пейзажами и видами на море, звезда похвасталась снимками, на которых занимается спортом, а также продемонстрировала… эротику.

 

На провокационном снимке Ксюша, томно закрыв глаза, обнимает себя под душем. Подпись под ним гласит: «Посвящается всем эротическим видео "под душем", "на камне", "вылезаю из бассейна медленно", "пью воду и обливаюсь" этого лета!!!»

Видимо, подписчики не оценили тонкий юмор ведущей, поскольку на Ксению обрушился шквал критики: «О боже, что это, Ксюш?», «Жуть какая». Однако некоторые все же оценили старания ведущей: «Ксения, Вы - приколистка! А комменты читать - просто не оторваться))) Сдается мне, отчасти Вы именно для этого такие публикации изобретаете! Продолжайте в том же духе», «Ксения, надо было еще волосы распустить», «Как я ее обожаю!!!!»

Собчак любит провоцировать публику, выискивая оригинальные детали во время своих путешествий. Не так давно она была в Бутане. Делясь впечатлениями с подписчиками, она рассказала про главный символ страны – фаллос. Ведущая отметила, что поклонение фаллосу - «понятная, имеющая практическую пользу в повседневной личной жизни вещь!»

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1 Не нравится 1 Нравится 25.08.2017 Теги: Ксения Собчак видео

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