Ксения Собчак показала эротику

Ксения Собчак снова отправилась в путешествие со своим мужем. На отдыхе Ксюша не забывает про своих подписчиков и активно публикует фото в Insta. Помимо кадров с красивыми пейзажами и видами на море, звезда похвасталась снимками, на которых занимается спортом, а также продемонстрировала… эротику.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 24 2017 в 4:52 PDT

На провокационном снимке Ксюша, томно закрыв глаза, обнимает себя под душем. Подпись под ним гласит: «Посвящается всем эротическим видео "под душем", "на камне", "вылезаю из бассейна медленно", "пью воду и обливаюсь" этого лета!!!»

Видимо, подписчики не оценили тонкий юмор ведущей, поскольку на Ксению обрушился шквал критики: «О боже, что это, Ксюш?», «Жуть какая». Однако некоторые все же оценили старания ведущей: «Ксения, Вы - приколистка! А комменты читать - просто не оторваться))) Сдается мне, отчасти Вы именно для этого такие публикации изобретаете! Продолжайте в том же духе», «Ксения, надо было еще волосы распустить», «Как я ее обожаю!!!!»

Собчак любит провоцировать публику, выискивая оригинальные детали во время своих путешествий. Не так давно она была в Бутане. Делясь впечатлениями с подписчиками, она рассказала про главный символ страны – фаллос. Ведущая отметила, что поклонение фаллосу - «понятная, имеющая практическую пользу в повседневной личной жизни вещь!»

Ранее мы писали:

Ксения Собчак о собственных методах вампиризма . По мнению звезды, основная эмоция людей, которая сопровождает ее по жизни — это зависть.

Ксения Собчак рассказала о сексуальном взгляде. Звезда пояснила, что притягивает мужчин.

Александр Васильев: «Ксения Собчак — пример хорошего стиля». По мнению историка, Ксения Собчак очень удачно сменила имидж.