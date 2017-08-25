Елена Исинбаева потеряла маму

Знаменитая спортсменка убита горем. Елена Исинбаева написала в блоге, что недавно у нее умер самый близкий человек – ее мама. Поклонники приносят свои соболезнования.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Авг 25 2017 в 3:12 PDT

Сегодня состоялись похороны матери олимпийской чемпионки, родственники и друзья простились с ней, пишет Starhit. А легкоатлетка больше не смогла сдерживаться и поделиться с подписчиками своими чувствами.

«Сегодня мы похоронили мою любимую мамочку! Я никогда не выкладывала фото с ней, так как мама не любила фотографироваться. Она была очень веселым, позитивным, добрым, отзывчивым человеком, но также очень строгой и требовательной! Мама вложила в нас с сестрой все лучшее, что она умела, и мы ей будем благодарны до конца дней своих. Благодарны за умение верить, веровать и быть индивидуальностями. За снисходительность к людям и умение защитить себя и свою семью. За умение любить и быть любимыми! Мамулечка, родная моя, покойся с миром! Ты в моем сердце! Тебя нет физически, но я знаю, ты с нами навсегда, ведь мы твои дети! Я тебя очень люблю! Всех, кто знал мою маму, очень прошу, помолитесь за упокой ее души! Большое спасибо», - написала Исинбаева.

Поклонники постарались поддержать Елену: «Леночка, слова не помогут, я это знаю точно. Держитесь и берегите себя», «Елена, держитесь. Мама всегда будет рядом с вами. Соболезную», «Самые искренние соболезнования... Вечная память».

Не так давно стало известно о том, что олимпийская чемпионка, которая недавно завершила карьеру в спорте, ждет второго ребенка.

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