Принц Гарри пока не женится
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Появились слухи, что принц Гарри (Harry) сделал тайное предложение своей девушке Меган Маркл (Meghan Markle) во время их трехнедельной экзотической поездки по Африке и подарил кольцо с бриллиантом. Но источники, близкие к королевской семье, считают, что пока такое невозможно.
Даррен Макгрэйди (Darren McGrady), который был личным поваром принцессы Дианы, матери Гарри, знает принца с детства, мужчина утверждает, что Гарри и Меган могли бы обручиться и сейчас, но в этом месяце исполняется двадцать лет со дня гибели Дианы.
Даррен уверяет, что помолвка состоится не раньше декабря, так как имеются и другие важные события в королевской семье, от которых Гарри не сможет отвлечься, пишет hollywoodlife.com.
Так, в ноябре предстоит платиновая свадьба королевы и принца Филипа. Так что Гарри и Меган смогут обручиться не ранее декабря, чтобы сыграть свадьбу в следующем году.
Напомним, Меган Маркл – успешная актриса, снимается в популярных сериалах, пишет книги, часто путешествует по миру.
Принц Гарри и звезда сериала «Форс-мажоры» познакомились год назад в Торонто, на открытии военного фестиваля Invictus Games.
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Источник фото: Globallookpress.com
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