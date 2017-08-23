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Скорсезе станет продюсером фильма про Джокера


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Киностудия Warner Bros задумала снять спин-офф про одного из главных злодеев вселенной Бэтмена. Продюсером фильма, в котором покажут молодые годы Джокера, станет Мартин Скорсезе (Martin Scorsese). Производство уже запущено.

О том, что этот отрицательный персонаж достоин того, чтобы о нем сняли отдельный фильм, говорил еще Джаред Лето (Jared Leto), сыгравший кровожадного клоуна-неврастеника из вселенной DC Comics в «Отряде самоубийц».

Лето стал последним Джокером – его персонаж был с татуировками по всему телу, зелеными волосами и металлическими капами на зубах. Предпоследний Джокер, которого сыграл австралийский актер Хит Леджер (Heath Ledger), пугал своей безумной улыбкой в блокбастере Кристофера Нолана «Темный рыцарь». За двуликого злодея Леджеру присвоили «Оскар» посмертно.

Картину о Джокере будет снимать Тодд Филлипс (Todd Phillips), режиссер фильмов «Школа негодяев» и «Мальчишник в Вегасе». Кто будет играть Джокера в спин-оффе - пока неизвестно, пишет Lenta.ru.

 



0 Не нравится 0 Нравится 23.08.2017 Теги: мартин скорсезе Джокер

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