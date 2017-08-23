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Розу Сябитову раскритиковали за фото


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ТВ-сваха снова в центре внимания. Роза Сябитова опубликовала неоднозначное фото, которое вызвало шквал критики.

 

Казалось бы, ничего фривольного на снимке, который был к тому же архивный, нет. У Сябитовой обнажены только кисти рук, однако поза и выражение лица ведущей намекают на сексуальность, пишет Starhit.

В подписи к снимку сваха, которая любит рассуждать в Insta о взаимоотношениях между полами, написала, что за все в жизни надо платить, тем более за брак с состоятельным мужчиной. «Счастье это или наказание быть «бесплатным приложением к мужу»?» - задалась она вопросом.

Но попытки телеведущей вызвать на размышления по заданной теме не увенчались успехом. Подписчики стали активно обсуждать ее «дерзкий образ», заявив, что такие позы не к лицу столь взрослой даме: «Роза, как психолог могу сказать - такая подача себя публике не привлечет к вам приличных состоявшихся женщин», «Фото ужасное, надо спрятать и никому не показывать», «Что за поза?»

Стоит отметить, что ведущая программы «Давай поженимся!», которая этой зимой отпраздновала 55-летие, всегда старается поддерживать образ стильной дамы, даже несколько консервативной.



0 Не нравится 0 Нравится 23.08.2017 Теги: Роза Сябитова

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