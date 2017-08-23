Новый «Фетиш» Селены Гомес

Селена Гомес (Selena Gomez) представляет новую версию песни «Фетиш», в записи которой принял участие американский рэпер, выступающий под псевдонимом Gucci Mane. Этой новостью она уже успела поделиться в Insta с поклонниками.

Композиция была выложена на потоковый сервис Spotify, а также доступна для скачивания в iTunes и других цифровых музыкальных магазинах.

В своем твите, написанном через несколько часов после выхода сингла, Селена поблагодарила фанатов за то, что они вдохновили ее на создание такой обложки.

Отметим, что Селена будет присутствовать в эти выходные на церемонии 2017 MTV Video Music Awards, где она представлена в двух номинациях.

Напомним, на днях начинающий диджей Маршмэллоу (Marshmello) заявил, что готовит новые песни, записанные при участии популярных исполнителей. В его списке оказалась и Селена, которая в интервью радиостанции Energy 103.7 уже подтвердила сотрудничество с диджеем. Вероятно, эти песни станут частью ее третьего альбома, к которому были выпущены два сингла — Bad Liar («Плохой лжец») и Fetish («Фетиш).

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