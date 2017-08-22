Юлия Пересильд получила сильные ожоги

Поклонники актрисы Юлии Пересильд обеспокоены, знаменитость недавно сообщила, что ей пришлось обращаться в больницу, поскольку она случайно вылила на себя кипяток. Ожоги достаточно сильные. Поклонники желают артистке быстрого выздоровления.

Юлия получила обширные повреждения кожи после того, как вылила на себя кипящую воду, сообщает Starhit. Она старается держаться и не унывать, несмотря на боли. Артистка следует всем рекомендациям медиков, принимает обезболивающие и надеется на то, что ожоги быстро пройдут.

Неприятности последовали после того, как Юлия вернулась из Калининграда, куда приехала для участия в фестивале короткометражек «Короче». Теплая погода и приятное общество коллег настроили артистку на позитивный лад, однако никогда не бывает только белых полос.

«Не успела я обрадоваться, как в жизни все хорошо и здорово, какие волшебные люди встречаются у меня на пути, как пространство опустило меня на землю. Пролила на себя кипяток! Провела день в ожоговом центре», – написала актриса.

Публикация от Julia Peresild (@juliaperesild) Авг 21 2017 в 11:46 PDT

Подписчики постарались поддержать звезду: «Ужас какой. Берегите себя», «Сил вам и выздоровления», «Я понимаю, это очень больно. И заживает долго. Я тоже недавно пролила кипяток на грудь, это было ужасно», «Крепитесь», «Сил и .. все будет хорошо!!! Не падайте духом, мы с вами!!»

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