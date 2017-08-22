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Ирина Агибалова заболела на Кипре


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Ирина Агибалова обеспокоила поклонников, сообщив о своем плохом самочувствии. Звезда «Дома-2» планирует срочно покинуть Кипр, прервав только начавшийся отпуск. В жарком климате у женщины обострились старые болячки, однако Ирине очень не хочется возвращаться в Москву.

 

Как выяснилось, у Ирины аллергия на солнце. Впервые заболевание дало о себе знать 12 лет назад, однако девушка не рассчитывала, что отпуск будет таким коротким.  

Знаменитость пока пытается справиться с недугом с помощью медикаментов, однако препараты от аллергии не помогают. Ирина обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. При этом она опубликовала фото, где видны волдыри - следы разрушительных солнечных лучей.

 

«Только решила расслабиться и отдохнуть, но нет! Аллергия! Получите и распишитесь! Придется прервать мой отпуск и вернуться в Москву. Аллергия на солнце впервые появилась лет 12 назад в Египте. Потом незначительно в Турции и сейчас. Получается так, что она возникает не всегда», - посетовала знаменитость.  

Подписчики активно подключились к беседе и стали заваливать Ирину советами: «Такое снимается только гормональными мазями. О последствиях рассказывать не буду, можно погуглить», «Не нужно прерывать отпуск, просто прячьтесь от солнца и надевайте хлопковые блузы», «Ирина, у меня такое появилось в Турции 4 года назад. Врач сказала чистить печень».

Стоит отметить, что Ирина уже не первый раз пишет о неважном здоровье, что настораживает. Месяц назад она жаловалась на сильные головные боли и отмечала, что препараты ей не помогают, пишет Starhit.



0 Не нравится 0 Нравится 22.08.2017 Теги: Ирина Агибалова

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