Ирина Агибалова заболела на Кипре

Ирина Агибалова обеспокоила поклонников, сообщив о своем плохом самочувствии. Звезда «Дома-2» планирует срочно покинуть Кипр, прервав только начавшийся отпуск. В жарком климате у женщины обострились старые болячки, однако Ирине очень не хочется возвращаться в Москву.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Авг 14 2017 в 8:29 PDT

Как выяснилось, у Ирины аллергия на солнце. Впервые заболевание дало о себе знать 12 лет назад, однако девушка не рассчитывала, что отпуск будет таким коротким.

Знаменитость пока пытается справиться с недугом с помощью медикаментов, однако препараты от аллергии не помогают. Ирина обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. При этом она опубликовала фото, где видны волдыри - следы разрушительных солнечных лучей.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Авг 19 2017 в 9:50 PDT

«Только решила расслабиться и отдохнуть, но нет! Аллергия! Получите и распишитесь! Придется прервать мой отпуск и вернуться в Москву. Аллергия на солнце впервые появилась лет 12 назад в Египте. Потом незначительно в Турции и сейчас. Получается так, что она возникает не всегда», - посетовала знаменитость.

Подписчики активно подключились к беседе и стали заваливать Ирину советами: «Такое снимается только гормональными мазями. О последствиях рассказывать не буду, можно погуглить», «Не нужно прерывать отпуск, просто прячьтесь от солнца и надевайте хлопковые блузы», «Ирина, у меня такое появилось в Турции 4 года назад. Врач сказала чистить печень».

Стоит отметить, что Ирина уже не первый раз пишет о неважном здоровье, что настораживает. Месяц назад она жаловалась на сильные головные боли и отмечала, что препараты ей не помогают, пишет Starhit.