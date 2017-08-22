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Амаль и Джордж Клуни пожертвовали миллион на борьбу с расизмом


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Звездная пара Амаль (Amal) и Джордж (George Clooney), известная своей благотворительностью, пожертвовала миллион долларов на борьбу с расизмом и неравенством. Звезды, недавно ставшие родителями, никогда не проходили мимо несправедливости и пытались сделать мир лучше. 

Недавно организация Южный Центр правовой защиты бедных (Southern Poverty Law Center (SPLC)) стала партнером Фонда Справедливости Клуни. И Джордж в связи с этим сделал заявление: «Амаль и я хотим добавить наш голос и финансовую помощь к непрекращающейся борьбе за равенство». Актер добавил, что «у ненависти и фанатизма не может быть других значений».

Актер подчеркнул, что требуются общие усилия для того, чтобы противостоять ненависти. «Мы рады поддержать SPLC в их стараниях не допустить жестокого экстремизма на территории Соединенных Штатов».

Знаменитости ранее пожертвовали огромную сумму в пользу сирийских детей.

Напомним, Амаль и Джордж не так давно стали родителями очаровательных близнецов – Эллы и Александра. Возможно, рождение малюток подстегнуло знаменитостей в их стремлении улучшить мир, в котором будут расти их дети.  

Ранее мы писали:

Джордж Клуни: «Моя жена превосходит меня умом». Откровенное признание. 

Амаль Клуни стала звездой Берлинского кинофестиваля. Адвокатесса затмила голливудских селебрити.

Амаль и Джордж Клуни без ума друг от друга. Пара не скрывает чувств.



0 Не нравится 2 Нравится 22.08.2017 Теги: Амаль Клуни Джордж Клуни благотворительность

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