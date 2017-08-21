Малахов ответил Галкину

Телеведущий признался, что подростком мечтал о романе с Аллой Пугачевой.

Сегодня Андрей Малахов опубликовал в Starhit открытое письмо, которым поставил точку в своих отношениях с Первым каналом.

«45 лет – важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и Первому каналу. Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили», - такими словами телеведущий попрощался с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. В письме Малахов также вспомнил и поблагодарил своих коллег.

A post shared by @malakhov007 on May 21, 2017 at 2:59am PDT

Не забыл Андрей Малахов ответить и Максиму Галкину, снявшему на тему его перехода шуточное видео в Instagram. А заодно и вспомнил, как журналисты не раз сравнивали их телевизионную судьбу.

«В подростковом возрасте я, начинающий фанат Аллы Борисовны, также мечтал повторить и твою личную судьбу... ;-) И еще. Я не стал комментировать твое недавнее видео на фоне замка, потому что если бы на первом месте в этой истории стояли деньги, мой трансфер, как ты догадываешься, случился бы еще девять лет назад».

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Dec 23, 2015 at 6:13am PST

Напомним, теперь Малахов будет работать на канале «Россия 1». Причем не только ведущим, но и сопродюсером ряда проектов. И судя по опубликованному Андреем видео, начнет он с программы "Прямой эфир".

фото на анонсе: @maxgalkinru