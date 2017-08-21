 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Малахов ответил Галкину


4 0

Телеведущий признался, что подростком мечтал о романе с Аллой Пугачевой.

Сегодня Андрей Малахов опубликовал в Starhit открытое письмо, которым поставил точку в своих отношениях с Первым каналом.

«45 лет – важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и Первому каналу. Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили», - такими словами телеведущий попрощался с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. В письме Малахов также вспомнил и поблагодарил своих коллег.

 
 

A post shared by @malakhov007 on

Не забыл Андрей Малахов ответить и Максиму Галкину, снявшему на тему его перехода шуточное видео в Instagram. А заодно и вспомнил, как журналисты не раз сравнивали их телевизионную судьбу.

«В подростковом возрасте я, начинающий фанат Аллы Борисовны, также мечтал повторить и твою личную судьбу... ;-) И еще. Я не стал комментировать твое недавнее видео на фоне замка, потому что если бы на первом месте в этой истории стояли деньги, мой трансфер, как ты догадываешься, случился бы еще девять лет назад».

 

Напомним, теперь Малахов будет работать на канале «Россия 1». Причем не только ведущим, но и сопродюсером ряда проектов. И судя по опубликованному Андреем видео, начнет он с программы "Прямой эфир".

 

фото на анонсе: @maxgalkinru



0 Не нравится 4 Нравится 21.08.2017 Теги: Андрей Малахов Максим Галкин первый канал уход

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору