Виктория Дайнеко набрала вес

Победительница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко решила развеять слухи о своей фигуре. Ранее подписчики в соцсетях не раз отмечали, что певица излишне худа и страдает анорексией, некоторые утверждали, что Виктория выглядит далеко не идеально. Виктория решила пресечь все домыслы и заверила, что худоба ей не грозит, ведь она набрала несколько кило.

Викторию сложно обвинить в лени и наплевательском отношении к своей внешности. Ее фигуре всегда завидовали дамы, желающие иметь идеальное тело. И Дайнеко прикладывала всегда немало усилий, изнуряя себя тренировками в спортзале. Однако злопыхатели не могут успокоиться, выискивая недостатки во внешности звезды. И Виктория не выдержала.

«У вас одни крайности! «Жирная», «анорексичка» и все в таком духе. (…) Я чувствую себя прекрасно! Более того! Я впервые набрала свой родной вес, который был до беременности. И если еще месяца три назад весила 48 кг, то сейчас на месте все мои 55 при росте 161 см и вы идите лесом», — заявила Виктория.

Виктория попросила больше не донимать ее своими негативными комментариями по поводу внешности и предложила подписчикам обратить внимание на собственные недостатки, пишет Starhit.

Поклонники Виктории согласились со звездой: «Правильно сказала», «Верно», «А не все ли равно, что кто-то там говорил?», «Не обращайте внимания на негатив!»

Виктория Дайнеко не первый раз борется со слухами о своей излишней худобе. Ранее она отмечала, что людям только кажется, что она такая стройная, поскольку они не видели ее в жизни.

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