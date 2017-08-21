У Брэда Питта пропал отец

Болезненный развод позади, теперь можно заняться собой и работой. Видимо, так считает 53-летний Брэд Питт (Brad Pitt), который сейчас приступил к съемкам нового фильма. И проект актер выбрал достаточно занимательный.

Питт согласился сняться в фантастическом триллере Ad Astra. И на днях уже приступил к работе. В картине Брэд сыграет роль военного инженера, который ищет пропавшего 20 лет назад в космосе отца. А также зрителя ждут полеты на звездолете, контакт с внеземным разумом и бескрайние просторы галактики. Режиссером ленты стал Джеймс Грэй (James Gray). Также в проекте снимутся Томи Ли Джонс (Tommy Lee Jones) и Дональд Сазерленд (Donald Sutherland), пишут «7 Дней»

Об участии актера в проекте было известно еще зимой. Тогда актер признавался, что мечтает поработать с этим режиссером. С Джеймсом актер должен был пересечься еще на съемках фильма «Затерянный город Z», но не сложилось - Питт в проекте задействован не был.

Ранее коллеги актера отмечали, что Питт похорошел и выглядит бодро, с блеском в глазах. Напомним, актер пережил громкое расставание с Анджелиной Джоли, после которого долго не мог прийти в себя. Джоли обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. А также пыталась ограничить общение с детьми.