Дана Борисова отправляется в Крым

Дану Борисову можно поздравить с успешным завершением борьбы с наркозависимостью. Как пишет Дана, сейчас она прорабатывает свой новый контракт с НТВ и на следующей неделе вылетает в Крым с особой миссией.

«На следующей неделе буду уже в России, в Крыму, в лагере #НАС, где встречи со мной ждут сотни людей», - сообщила Дана в Insta. НАС, как уточнила девушка, это Международный антинаркотический лагерь.

Ранее Борисова не раз говорила о планах заняться помощью тем, кто страдает от аддикции. На днях звезда также сообщила, что за 5 месяцев в реабилитационной клинике не просто поборола наркозависимость, но и изменила мировоззрение.

«В купальнике отныне я больше не снимаюсь, извините, мне 41 год. Не все продается за деньги, особенно достоинство. Моя семья отныне закрытая тема, телефоны Максима, контакты дочери я не даю, принципиально не согласна, чтобы их имена каким бы то ни было образом затрагивались в СМИ. Моя жизнь, моя миссия помогать зависимым, доносить правду о реабилитации, это моя ответственность».

Ведущая также попросила журналистов оставить ее дочь в покое и не приезжать к девочке в школу.

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