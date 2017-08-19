 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дана Борисова отправляется в Крым


0 0

Дану Борисову можно поздравить с успешным завершением борьбы с наркозависимостью. Как пишет Дана, сейчас она прорабатывает свой новый контракт с НТВ и на следующей неделе вылетает в Крым с особой миссией.

«На следующей неделе буду уже в России, в Крыму, в лагере #НАС, где встречи со мной ждут сотни людей», - сообщила Дана в Insta. НАС, как уточнила девушка, это Международный антинаркотический лагерь.

Ранее Борисова не раз говорила о планах заняться помощью тем, кто страдает от аддикции. На днях звезда также сообщила, что за 5 месяцев в реабилитационной клинике не просто поборола наркозависимость, но и изменила мировоззрение.

«В купальнике отныне я больше не снимаюсь, извините, мне 41 год. Не все продается за деньги, особенно достоинство. Моя семья отныне закрытая тема, телефоны Максима, контакты дочери я не даю, принципиально не согласна, чтобы их имена каким бы то ни было образом затрагивались в СМИ. Моя жизнь, моя миссия помогать зависимым, доносить правду о реабилитации, это моя ответственность».

Ведущая также попросила журналистов оставить ее дочь в покое и не приезжать к девочке в школу.

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



0 Не нравится 0 Нравится 19.08.2017 Теги: Дана Борисова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору