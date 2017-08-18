Анастасия Заворотнюк спешно покинула Барселону
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Вчера в Барселоне произошла трагедия. На пешеходной улице Рамбла фургон въехал в толпу людей. Сообщается о 13 погибших, более сотни получили травмы. И, как выясняется, недалеко от места страшного инцидента оказалась актриса Анастасия Заворотнюк.
В момент трагедии Анастасия Заворотнюк находилась всего в 100 метрах от места происшествия. Актриса не пострадала, но поспешила покинуть Испанию. По словам Заворотнюк, она до сих пор в шоке.
«Мысли не отпускают. Очень тяжелое чувство... Мы с подругой были рядом с этим местом и покинули его за 10-15 мин до ужасной трагедии. Сидя на балконе в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих вертолетов у нас над головами. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию! Немыслимо... Страшно смотреть на погибших. Больно...» - цитирует артистку «7 Дней».
По данным РИА Новости, среди пострадавших оказалась россиянка. Сейчас информация уточняется.
Ответственность за теракт взяла группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). Подозреваемый в совершении преступления задержан испанской полицией.
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Обсуждение 1
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19.08.17 00:11