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Васильев: «У нас начало новых съемок»


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Пертурбации на Первом канале идут полным ходом. Но это не значит, что руководство "Останкино" кардинально меняет формат и полностью отказывается от развлекательных проектов. Да, ряд проектов оказался в черном списке, но передачи «Модный приговор» это не касается.

Накануне появились сообщения о скором закрытии программ «Модный приговор», «Контрольная закупка» и «Первая студия». Но ведущий Александр Васильев спешит успокоить публику.

«Впервые слышу эту информацию. Мы только что отпраздновали десять лет программе. У нас начало новых съемок 22 августа, мы опять все в эфире и снимаем сентябрь, потому что если бы ее хотели закрыть, то я не думаю, что у нас были бы съемочные дни: логика», — заявил историк моды РИА Новости.

Он добавил, что в ближайшее время не ожидается ни смены формата, ни состава ведущих. Васильев, Надежда Бабкина и Эвелина Хромченко продолжат работу над проектом.

Глава Дирекции общественных связей Первого канала Лариса Крымова подтвердила слова Васильева. «Мы понимаем, что новости о Первом люто генерят трафик, но нет, мы не закрываем "Давай поженимся", "Модный приговор", "Контрольную закупку" и "Первую студию". На будущее - мы не закрываем и "Поле чудес", КВН, "Что? Где? Когда?" и "Вечернего Урганта". С "Кто хочет стать миллионером" все тоже в порядке».

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0 Не нравится 1 Нравится 18.08.2017 Теги: Модный приговор

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