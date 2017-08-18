Седокова рассталась с отцом своего сына
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Не всем женщинам удается совмещать семью и карьеру. Певица Анна Седокова пыталась. Увы, но очередная попытка артистки не удалась. Анна рассталась с бизнесменом Артемом Комаровым, отцом своего сына Гектора.
Анна родила сына весной и в скором времени после родов вернулась к работе. Ходили слухи, что артистка готовится к свадьбе с Комаровым, но до бракосочетания не дошло. Как рассказала певица, после довольно продолжительных дискуссий и она, и Артем сочли за лучшее расстаться. «Это сложная история, вот прям сложнее, чем все мои истории до этого», — говорит Анна.
По словам Седоковой, в какой-то момент она осознала, что партнер не поддерживает ее в карьере. «Мужчина говорит — зачем, мол, тебе ходить на работу. Зачем тебе эта работа, это же шоу-бизнес, это все грязь! Ну зачем тебе клипы снимать? Можно просто открыть галерею, у тебя будет своя художественная галерея», - рассказывает звезда в интервью журналу OK!.
Как утверждает Анна, разрыв не стал для нее трагедией. Да, были неприятные переживания, но сейчас она в полном порядке. «Драмы больше нет, как поет Полина Гагарина в своей песне. Потому что драмы вот столько — я больше не хочу».
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Анна Седокова: «Поменяю к чертям всю жизнь». Артистка настроилась на перемены.
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Обсуждение 6
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Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
19.08.17 00:11
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СимаОна с большим приветом похоже!
18.08.17 17:41
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KoshkaКак будто он не знал, что она поет! Удивительные мужчины есть. (Если, конечно, причина расставания - правда).
18.08.17 11:50
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ЯсеньАлименты важнее мужика.
18.08.17 10:48
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Micha PiterА может сын просто на папу непохож почему-то :)))))
18.08.17 10:03