Седокова рассталась с отцом своего сына

Не всем женщинам удается совмещать семью и карьеру. Певица Анна Седокова пыталась. Увы, но очередная попытка артистки не удалась. Анна рассталась с бизнесменом Артемом Комаровым, отцом своего сына Гектора.

Анна родила сына весной и в скором времени после родов вернулась к работе. Ходили слухи, что артистка готовится к свадьбе с Комаровым, но до бракосочетания не дошло. Как рассказала певица, после довольно продолжительных дискуссий и она, и Артем сочли за лучшее расстаться. «Это сложная история, вот прям сложнее, чем все мои истории до этого», — говорит Анна.

По словам Седоковой, в какой-то момент она осознала, что партнер не поддерживает ее в карьере. «Мужчина говорит — зачем, мол, тебе ходить на работу. Зачем тебе эта работа, это же шоу-бизнес, это все грязь! Ну зачем тебе клипы снимать? Можно просто открыть галерею, у тебя будет своя художественная галерея», - рассказывает звезда в интервью журналу OK!.

Как утверждает Анна, разрыв не стал для нее трагедией. Да, были неприятные переживания, но сейчас она в полном порядке. «Драмы больше нет, как поет Полина Гагарина в своей песне. Потому что драмы вот столько — я больше не хочу».

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