Первый канал откажется от «Модного приговора»
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Изменения на Первом канале идут полным ходом. Уже официально объявлено о закрытии передач «Наедине со всеми» и «Пока все дома». И это не конец.
По данным прессы, сейчас решается вопрос о прекращении таких проектов, как «Давай поженимся», «Контрольная закупка» и «Модный приговор». Буквально на днях Лариса Гузеева опровергла слухи о закрытии шоу «Давай поженимся». Но теперь выясняется, что создатели работают над изменением концепта проекта и окончательное решение будет принято на следующей неделе. По информации ura.ru, под угрозой закрытия передачи «Модный приговор» и «Контрольная закупка». Однозначно будет закрыт проект «Первая студия» — у передачи низкие рейтинги.
Предполагается, что теперь Первый сделает упор на освещение политических тем. «Это почти революция. Обновление пройдет в два этапа: самый масштабный процесс мы наблюдаем сейчас, и он закончится в начале осени. Тогда же будут представлены новые телепроекты. Второй этап намечен на февраль — мобилизационный месяц перед выборами президента», — цитирует ura источник в "Останкино".
Официальных комментариев руководство телеканала пока не дает.
Ранее мы писали:
Лариса Гузеева успокоила поклонников. Шоу «Давай поженимся» не закрывается.Малахов покидает Первый из-за политики. Названы причины ухода ведущего.
Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.
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Обсуждение 3
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Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
19.08.17 00:11
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БееееХромченко самой бы переодеться.
18.08.17 13:52
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))))Бабкина - хороша, а гуры моды - отстой))))
18.08.17 10:22