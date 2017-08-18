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Первый канал откажется от «Модного приговора»


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Изменения на Первом канале идут полным ходом. Уже официально объявлено о закрытии передач «Наедине со всеми» и «Пока все дома». И это не конец.

По данным прессы, сейчас решается вопрос о прекращении таких проектов, как «Давай поженимся», «Контрольная закупка» и «Модный приговор». Буквально на днях Лариса Гузеева опровергла слухи о закрытии шоу «Давай поженимся». Но теперь выясняется, что создатели работают над изменением концепта проекта и окончательное решение будет принято на следующей неделе. По информации ura.ru, под угрозой закрытия передачи «Модный приговор» и «Контрольная закупка». Однозначно будет закрыт проект «Первая студия» — у передачи низкие рейтинги.

Предполагается, что теперь Первый сделает упор на освещение политических тем. «Это почти революция. Обновление пройдет в два этапа: самый масштабный процесс мы наблюдаем сейчас, и он закончится в начале осени. Тогда же будут представлены новые телепроекты. Второй этап намечен на февраль — мобилизационный месяц перед выборами президента», — цитирует ura источник в "Останкино".

Официальных комментариев руководство телеканала пока не дает.

Ранее мы писали:

Лариса Гузеева успокоила поклонников. Шоу «Давай поженимся» не закрывается.

Малахов покидает Первый из-за политики. Названы причины ухода ведущего.

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.



0 Не нравится 0 Нравится 18.08.2017 Теги: Модный приговор

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