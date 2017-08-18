Евгений Осин объявлен в розыск

Родные и друзья певца Евгения Осина в сильной тревоге. Артист пропал в Москве. Как стало известно, мужчина ушел из дома во вторник, 15 августа, и до сих пор не вернулся.

В последнее время 53-летний Осин жил один. В различных телепередачах не раз сообщалось о проблемах со здоровьем артиста, о его плачевном финансовом состоянии. А теперь исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» пропал.

В московском управлении МВД уточнили, что в отделение по району Хорошево-Мневники обратилась женщина с заявлением о пропаже своего брата, мужчина объявлен в розыск, пишет Lenta.ru.

Ранее появлялась информация о том, что Осин злоупотребляет алкоголем. Поговаривали даже о циррозе печени.

Музыкант Юрий Лоза в одном из интервью заметил, что Евгений слишком долго "красиво гулял". И призывал Осина подумать о своем здоровье. «Что могут сделать с ним в этой ситуации люди? Женя, возьмись за ум! Надо, чтобы ему всем миром сказали: "Женя, ты нам нужен, давай, лечись!" Но он же думает только о себе, он же никогда не думал о других. <...>. Знаменитость - не индульгенция. Это не право гробить свою собственную жизнь. Пусть перестанет гробить, и будем помогать».

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Источник фото: Globallookpress.com