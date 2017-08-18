Майли Сайрус превратилась в Элвиса Пресли
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В начале недели поп-звезда Майли Сайрус (Miley Cyrus) раздосадовала поклонников. Девушка не появилась на церемонии вручения наград Teen Choice Awards. Как объяснила позже артистка, у нее была уважительная причина - она была занята работой над новым видео. И теперь презентовала ролик.
В видеоклипе на песню Younger Now Майли предстала в образе Элвиса Пресли и с прической в стиле «мадам Помпадур». Ролик получился колоритным и причудливым. Вполне в духе Сайрус, известной своими эпатажными выходками и вызывающими нарядами. За 7 часов с момента публикации на Youtube видео набрало более 850 тысяч просмотров и около 170 тысяч лайков.
В начале августа певица объявила о завершении работы над новым диском. Альбом Younger Now будет представлен 29 сентября. Это шестая пластинка в дискографии звезды. Причем последний диск Bangerz вышел в 2013 году.
Майли также готовится к выступлению на церемонии вручения премий MTV Video Music Awards 27 августа. Скорее всего, девушка исполнит свой новый сингл и обязательно порадует поклонников очередным необычным нарядом. Кстати, имя Сайрус числится в списке номинантов на награду.
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Обсуждение 1
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Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
19.08.17 00:11