Ксения Бородина не может покинуть «Дом-2»

Телеведущая Ксения Бородина давно пробует себя в разных амплуа. У нее собственные бизнес-проекты, она очень популярна в Instagram. Вот уже 13 лет Бородина ведет реалити-шоу «Дом-2». И как признается звезда, она сильно устала.

Недавно Ксения дала интервью, в котором объяснила, что ей надоело постоянно выставлять свою жизнь напоказ. И сейчас она без особой симпатии относится к тем селебрити, которые устраивают пиар-кампании за счет личной жизни. По словам Бородиной, времена, когда она была готова к скандалам, прошли.

«Я лучше буду показывать свою хорошую семью, свои душевные моменты в жизни, делиться радостью и приятными новостями — это то, что тоже нравится народу, пусть не в таких количествах. Пресса, слава богу, сейчас оставила меня в покое», — цитирует звезду Peopletalk.

Ксения также призналась, что работа на «Дом-2» - вовсе не праздник. Но пока она не готова покинуть проект. «Любой человек так или иначе устает от своей работы. Это нормально. Но сказать, что я сейчас хотела бы встать и уйти, я не могу. Мне нравится моя работа, я ведущая на федеральном канале, на одном из самых рейтинговых проектов: почему я должна жаловаться на жизнь? Меня все устраивает».

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