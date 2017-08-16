Виктория Боня: «Я перфекционист во всем»

Виктория Боня - девушка занятая. Она ведет блог, снимается в рекламных кампаниях, проводит мастер-классы. В последнее время Виктория так увлеклась, что уже не находит достаточно времени на сон. И для нее это проблема.

На днях Боня пожаловалась поклонникам на собственный перфекционизм. «В достижении поставленных целей все зависит от тебя! Я перфекционист во всем, поэтому привыкла выполнять свою работу на 150%. На все письма по работе стараюсь отвечать вовремя, проекты выполнять профессионально, поэтому зачастую на сон не остается времени! Последнее время сплю крайне мало, так как по совместительству с работой я еще и мама, и поверьте - это тоже работа. Такая же любимая! Как выспаться при таком графике?»

Поклонники посоветовали девушке беречь себя, пройти курс тайм-менеджмента и подумать о делегировании второстепенных задач.

Впрочем, сама Виктория ранее не раз говорила, что она - девушка весьма энергичная. И в какой-то момент обнаружила, что мужской энергии у нее больше, чем женской. «Я даже посещала специальные тренинги, где с помощью практик и медитаций помогают эти энергии выравнять. Нам объясняли, что мужчина — это всегда поиск и движение, а женщина — состояние покоя. И надо сказать, мужская энергия — львиная доля меня», - рассказывала модель.

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