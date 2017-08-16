Андрей Малахов подорожал

Андрей Малахов не из тех, кто теряется в сложных ситуациях. Напротив, шоумен старается из любого лимона сделать лимонад. До сих пор не подтверждена информация об уходе звезды с Первого канала. Но гонорар за выступления Андрея на корпоративах уже вырос в два раза.

Малахов готовится к пополнению. По некоторым данным, первенец шоумена родится в октябре. Андрей уже заявил о планах взять отпуск по уходу за ребенком. Он намерен посвятить малышу максимум времени. А пока звезда продолжает работу. Но ставки выросли.

«Если раньше Андрей стоил миллион рублей, то сейчас не выйдет из дома, если на его банковскую карту не упадет 2 миллиона. У него уже расписан весь график вплоть до весны следующего года, - цитирует «КП» промоутера Викторию Ласину. - Причем среди заказов не только корпоративы, но и публичные лекции, где Малахов будет делиться секретами своего успеха».

Промоутер Сергей Лавров полагает, что Андрей поднял ставки, поскольку пока не считает нужным часто появляться на публике. «Видимо, он действительно решил уйти на какое-то время в отпуск. Хотя, думаю, Малахов долго отдыхать не сможет и скоро все равно вернется к зрителям».

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