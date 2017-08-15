Тренер Ирины Шейк раскрыл секрет стройности

Тренер из Нью-Йорка Джастин Гелбанд (Justin Gelband) вот уже более пяти лет работает с моделями Victoria's Secret. И на днях он согласился рассказать, как поддерживать хорошую форму. По словам профи, главное - это все-таки диета.

















Сам Гелбанд - большой поклонник палео диеты. Ее еще называют «диета пещерного человека». Джастин уверяет, что занятия фитнесом, конечно, важны, но «85% вас - это то, что вы едите». Специалист, который работает с такими девушками, как Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel), Ирина Шейк и Карли Клосс (Karlie Kloss), предупреждает, что популярный детокс на соках - не самый хороший вариант для организма.

«Если вы проходите йога-ретрит на Бали, если вы много медитируете и действительно вам хочется пить сок, поскольку не хочется более сытной пищи, то тогда это замечательно. Но не стоит забывать, что еда - это энергия. И вовсе необязательно устраивать себе испытания», - говорит профи.

Кстати, недавно Кэндис Свейнпол рассказала о том, как восстанавливала фигуру после родов. По словам девушки, она давно увлекается йогой, так что вернуть гибкость ей было нетрудно. Сейчас модель не пренебрегает кардиотренировками и пилатесом и всегда старается готовить на завтрак коктейль с протеином, антиоксидантами, льняным и ореховым маслами.

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