Шепелев вспомнил об обиде на подруг Фриске

Дмитрий Шепелев старательно работает над своим новым проектом «На самом деле». Шоумен ведет достаточно откровенные разговоры с гостями шоу и порой делится собственными воспоминаниями. На днях Дмитрий вспомнил о том, как он делал предложение Жанне Фриске.

На днях в студию к Дмитрию пришел Иван Краско с супругой Натальей. Обсуждая семейную жизнь, Шепелев поинтересовался у девушки, как она сообщила о свадьбе с пожилым актером подругам. Наталья ответила, что приятельницы ее поддержали и никаких дискуссий не возникло.

Дмитрий был удивлен. «У меня все было совсем по-другому. Когда я делал предложение возлюбленной, она взяла время, чтобы подумать, а потом рассказала мне, что некоторые подруги просили ее не соглашаться», - поведал шоумен.

Кстати, ранее близкая подруга Жанны Фриске, певица Ольга Орлова, обвинила Шепелева в передаче журналистам и папарацци информации о местонахождении больной артистки. По словам певицы, когда Дмитрий отправлялся на прогулку с Жанной, рядом нередко появлялись фотографы. А когда с Фриске гуляла Ольга, подобного не происходило.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года.

Ранее мы писали:

Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием мальчика.

. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится.