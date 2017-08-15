Белла Хадид завоевывает Китай

Белла Хадид (Bella Hadid) уже завоевала Милан и Париж. Неделю моды в Нью-Йорке без топ-модели сложно представить. А теперь девушка начала штурм Китая. И, кажется, весьма успешно.

















Снимки Беллы украсили обложки сразу двух модных изданий Поднебесной - Harper's Bazaar и Vogue. Причем для Harper's Bazaar Хадид позировала в весьма смелой позе, твидовом костюме Chanel и даже без бюстгальтера.

Между прочим, в планах у девушки не только Китай, но и Голливуд. В одном из недавних интервью Хадид сообщила, что задумалась о смене деятельности. И пора бы ей уже действительно заявить о себе. «Я хотела бы начать играть в кино и заявить о себе как о личности. Мне нужно начать посещать актерские курсы, потому что я совершенно не умею ничего запоминать. И да. Еще я хочу в один прекрасный день получить "Оскар"!».

Но что любопытно, Белла также признается, что относительно недавно поняла, как ей нужно вести себя перед камерой, и, наконец, изучила и поняла свое собственное лицо. А еще в своем Insta модель старается публиковать не только самые удачные фотографии и вполне готова признать, что она вовсе не совершенство.

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