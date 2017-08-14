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Тина Канделаки вдохновилась примером Малахова?


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На российском ТВ, похоже, намечается революция. Пока светские обозреватели гадают, покинет ли Первый канал Андрей Малахов, появились слухи о скорой смене рабочего места Тиной Канделаки. Сама звезда сплетни не подтверждает.

Тина Канделаки третий год выступает генеральным продюсером и заместителем гендиректора объединенной спортивной редакции канала "Матч ТВ". На выходных в некоторых изданиях появились сообщения о скором увольнении Тины. Поговаривают, уход Канделаки может быть связан с рейтингом канала.

Сама Тина в беседе с Алексеем Венедиктовым, главным редактором «Эха Москвы», сплетни опровергла.

Кстати, недавно Канделаки дала интервью журналу Glamour, в котором рассказала, что постоянно получает массу советов, как ей следует работать. «Я часто и в СМИ, и в социальных сетях читаю, что все знают, как сделать «правильное» телевидение в нашей стране, все знают, как строить спортивную индустрию, все знают, как нужно комментировать матчи, как писать в "Инстаграме", вообще все все знают. Можно ли считать мнение этих многих профессиональным и аргументированным — в этом весь вопрос. Советчиков много, действительно знающих и понимающих — единицы».

Ранее мы писали: 

Тина Канделаки борется с лишним весом. И просит пухляков держаться от нее подальше.​

Тина Канделаки против дряхлых мышц. По мнению звезды, вялые мышцы «способны изуродовать любой идеальный божий замысел». 

Тина Канделаки: «Разница в возрасте не важна для любви». Звезда полагает, что взрослым женщинам проще привлечь к себе молодого мужчину. 



0 Не нравится 0 Нравится 14.08.2017 Теги: Тина Канделаки

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