 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Энистон поделилась простым рецептом красоты


0 0

Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) очень тщательно следит за внешним видом. Фитнес, сбалансированный рацион питания, дорогая и эффективная косметика по уходу за кожей. Но как призналась Джен, порой она предпочитает дорогим кремам "бабушкины" средства.

Энистон прекрасно знает о лечебных свойствах алоэ вера. И выращивает алоэ в своем саду. Как рассказала актриса, она обожает загорать, хотя знает о вреде, который могут нанести коже солнечные лучи. И каждый раз после загара она наносит на кожу сок алоэ - для восстановления.

«После загара я стараюсь хорошо увлажнить кожу с помощью алоэ. Это очень хорошо для кожи. И это не какой-то там препарат из магазина, а настоящий алоэ. Действительно отличная штука», - заявила звезда в интервью Refinery29.

Между прочим, недавно таблоиды подсчитали, что на красоту 48-летняя Энистон тратит более 100 тысяч долларов в год. Она придерживается тщательно сбалансированного рациона, шесть дней в неделю занимается под руководством личного тренера. При этом услуги личного тренера обходятся Дженнифер примерно в 4 тысячи долларов в месяц.

Ранее мы писали:

Дженнифер Энистон: «Я не гонюсь за материнством». Звезда дала отпор сплетникам. 

Дженнифер Энистон дала полезный совет девушкам старше 30 лет. Актриса рекомендует основательно разобраться в себе. 

Дженнифер Энистон разочаровалась в муже? Появились нехорошие слухи.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 12.08.2017 Теги: Дженнифер Энистон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору