Энистон поделилась простым рецептом красоты
0 0
Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) очень тщательно следит за внешним видом. Фитнес, сбалансированный рацион питания, дорогая и эффективная косметика по уходу за кожей. Но как призналась Джен, порой она предпочитает дорогим кремам "бабушкины" средства.
Энистон прекрасно знает о лечебных свойствах алоэ вера. И выращивает алоэ в своем саду. Как рассказала актриса, она обожает загорать, хотя знает о вреде, который могут нанести коже солнечные лучи. И каждый раз после загара она наносит на кожу сок алоэ - для восстановления.
«После загара я стараюсь хорошо увлажнить кожу с помощью алоэ. Это очень хорошо для кожи. И это не какой-то там препарат из магазина, а настоящий алоэ. Действительно отличная штука», - заявила звезда в интервью Refinery29.
Между прочим, недавно таблоиды подсчитали, что на красоту 48-летняя Энистон тратит более 100 тысяч долларов в год. Она придерживается тщательно сбалансированного рациона, шесть дней в неделю занимается под руководством личного тренера. При этом услуги личного тренера обходятся Дженнифер примерно в 4 тысячи долларов в месяц.
Ранее мы писали:Дженнифер Энистон: «Я не гонюсь за материнством». Звезда дала отпор сплетникам.
Дженнифер Энистон дала полезный совет девушкам старше 30 лет. Актриса рекомендует основательно разобраться в себе.Дженнифер Энистон разочаровалась в муже? Появились нехорошие слухи.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
-
Новости | 19.07.2017
-
Новости | 12.04.2017
-
Планетарий | 07.04.2017
-
Новости | 05.04.2017
Обсуждение 3
-
ЛюсиНа что уходят эти деньги, если красоты не видно?
12.08.17 14:09
-
СимаОна умница, вроде средняя внешность, но она умеет ее преподнести. Всю жизнь хорошо выглядит и без перегибов.
12.08.17 11:54
-
ПрелестьДа, это отличная косметика. Алое вера и опунция - мои обязательные средства для кожи и волос во всех странах.
12.08.17 11:08