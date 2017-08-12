Энистон поделилась простым рецептом красоты

Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) очень тщательно следит за внешним видом. Фитнес, сбалансированный рацион питания, дорогая и эффективная косметика по уходу за кожей. Но как призналась Джен, порой она предпочитает дорогим кремам "бабушкины" средства.

Энистон прекрасно знает о лечебных свойствах алоэ вера. И выращивает алоэ в своем саду. Как рассказала актриса, она обожает загорать, хотя знает о вреде, который могут нанести коже солнечные лучи. И каждый раз после загара она наносит на кожу сок алоэ - для восстановления.

«После загара я стараюсь хорошо увлажнить кожу с помощью алоэ. Это очень хорошо для кожи. И это не какой-то там препарат из магазина, а настоящий алоэ. Действительно отличная штука», - заявила звезда в интервью Refinery29.

Между прочим, недавно таблоиды подсчитали, что на красоту 48-летняя Энистон тратит более 100 тысяч долларов в год. Она придерживается тщательно сбалансированного рациона, шесть дней в неделю занимается под руководством личного тренера. При этом услуги личного тренера обходятся Дженнифер примерно в 4 тысячи долларов в месяц.

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Источник фото: Globallookpress.com