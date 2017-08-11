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Кожевникова вышла в свет


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Актриса Мария Кожевникова старается быть заботливой мамой. Но и о светских мероприятиях не забывает. Накануне звезда побывала на премьере комедии «Бабушка легкого поведения».

На показ в столичный кинотеатр «Октябрь» Мария приехала в длинном платье в стиле «богемный шик» с эффектным декольте. И модные критики сразу отметили: мать троих детей выглядит прекрасно. Между прочим, младшего сына артистка родила несколько недель назад.

Пока Кожевникова не торопится возвращаться к работе, но можно предполагать, что в декретном отпуске актриса задерживаться не планирует.

Кстати, вчера Мария опубликовала в Instagram довольно резкий пост. Незадолго до этого Мария призвала поклонников помолиться за здоровье схиархимандрита Илия. Однако публикация получила множество негативных комментариев.

«Я давно прохожу мимо негатива, но после вчерашнего, когда он обращен к такому светлому человеку, промолчать не могу. Я очень прошу некоторых, хватит извергать из себя злость и ненависть, выдавая за "это мое мнение". Поймите, Ваше зубодробительное мышление разрушает только Вас!» - написала Кожевникова критикам.

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0 Не нравится 0 Нравится 11.08.2017 Теги: Мария Кожевникова

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