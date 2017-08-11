 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Жукова не грустит после разрыва


1 0

В начале недели Роман Абрамович и Дарья Жукова официально объявили о расставании. Причем подчеркнули, что сохранили дружеские отношения и продолжат работу над совместными проектами. Судя по фотографиям в соцсетях, Жукова действительно не переживает.

После разрыва некоторые дамы нервничают. Но не Жукова. Галеристка наслаждается жизнью и определенно не собирается грустить. Свидетельство тому - совместный снимок Дарьи с голливудской звездой Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) и дизайнером ювелирных украшений Дженнифер Мейер (Jennifer Meyer). На фото, опубликованном Мейер в Insta, Дарья выглядит прекрасно и мило улыбается.

Кстати, светские обозреватели тем временем обсуждают сплетни о романе Абрамовича с балериной Дианой Вишневой.

Ранее появилась информация о том, что Роман Аркадьевич официально оформлять документы о разводе не намерен и о разделе имущества речи нет. «Люди сначала расстаются, потом, возможно, разводятся. В случае Дарьи и Романа речь пока идет только о расставании», — пояснил источник из окружения миллиардера «Комсомольской правде». Активы олигарха на данный момент оцениваются более чем в 9 миллиардов долларов.

Ранее мы писали:

Наталья Штурм прокомментировала развод Абрамовича. Когда-то миллиардер был влюблен в певицу.

Даша Жукова: «Для меня важно образование». Девушке очень нравятся семейные курсы по современному искусству.

Дарья Жукова рассказала о браке с Романом Абрамовичем. Девушка решила расставить точки над «i». 



0 Не нравится 1 Нравится 11.08.2017 Теги: дарья жукова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 8  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору