Жукова не грустит после разрыва

В начале недели Роман Абрамович и Дарья Жукова официально объявили о расставании. Причем подчеркнули, что сохранили дружеские отношения и продолжат работу над совместными проектами. Судя по фотографиям в соцсетях, Жукова действительно не переживает.

Публикация от JENNIFER MEYER (@jenmeyerjewelry) Авг 10 2017 в 8:32 PDT

После разрыва некоторые дамы нервничают. Но не Жукова. Галеристка наслаждается жизнью и определенно не собирается грустить. Свидетельство тому - совместный снимок Дарьи с голливудской звездой Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) и дизайнером ювелирных украшений Дженнифер Мейер (Jennifer Meyer). На фото, опубликованном Мейер в Insta, Дарья выглядит прекрасно и мило улыбается.

Кстати, светские обозреватели тем временем обсуждают сплетни о романе Абрамовича с балериной Дианой Вишневой.

Ранее появилась информация о том, что Роман Аркадьевич официально оформлять документы о разводе не намерен и о разделе имущества речи нет. «Люди сначала расстаются, потом, возможно, разводятся. В случае Дарьи и Романа речь пока идет только о расставании», — пояснил источник из окружения миллиардера «Комсомольской правде». Активы олигарха на данный момент оцениваются более чем в 9 миллиардов долларов.

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