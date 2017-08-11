Жукова не грустит после разрыва
1 0
В начале недели Роман Абрамович и Дарья Жукова официально объявили о расставании. Причем подчеркнули, что сохранили дружеские отношения и продолжат работу над совместными проектами. Судя по фотографиям в соцсетях, Жукова действительно не переживает.
После разрыва некоторые дамы нервничают. Но не Жукова. Галеристка наслаждается жизнью и определенно не собирается грустить. Свидетельство тому - совместный снимок Дарьи с голливудской звездой Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) и дизайнером ювелирных украшений Дженнифер Мейер (Jennifer Meyer). На фото, опубликованном Мейер в Insta, Дарья выглядит прекрасно и мило улыбается.
Кстати, светские обозреватели тем временем обсуждают сплетни о романе Абрамовича с балериной Дианой Вишневой.
Ранее появилась информация о том, что Роман Аркадьевич официально оформлять документы о разводе не намерен и о разделе имущества речи нет. «Люди сначала расстаются, потом, возможно, разводятся. В случае Дарьи и Романа речь пока идет только о расставании», — пояснил источник из окружения миллиардера «Комсомольской правде». Активы олигарха на данный момент оцениваются более чем в 9 миллиардов долларов.
Ранее мы писали:
Наталья Штурм прокомментировала развод Абрамовича. Когда-то миллиардер был влюблен в певицу.
Даша Жукова: «Для меня важно образование». Девушке очень нравятся семейные курсы по современному искусству.
Дарья Жукова рассказала о браке с Романом Абрамовичем. Девушка решила расставить точки над «i».
Читайте также
-
Новости | 25.10.2016
-
Новости | 13.09.2016
-
Новости | 28.01.2015
-
Планетарий | 21.01.2015
Обсуждение 8
-
ПрелестьКому он без денег был бы нужен. На то жены и рассчитывали,что бабник скоро свалит :-D.
11.08.17 16:52
-
ИнкаОсвободиться от страшилы-это удача.
11.08.17 16:44
-
ЛотоssГлядя на фото, подумала, что бабуся на Гвинет Пэлтроу похожа. А это она! Жестоко как-то.
11.08.17 16:29
-
яшкану чего ей грустить с такими деньжищами а?
11.08.17 15:18
-
FreedomЕй это в радость.
11.08.17 14:54