Доплясался. Джанлука Вакки лишился яхт и вилл
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«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) теперь просто «танцующий». Как сообщают итальянские СМИ, судебные приставы конфискуют яхты и виллы, принадлежащие звезде Instagram. Но Джанлука старается сохранить лицо.
Как стало известно, Вакки не погасил полученные в Banco Popolare несколько лет назад 10,5 миллионов евро. Мужчина вернул 2 миллиона, а про оставшиеся «забыл», пишет Corriere della Sera. Теперь по решению суда на имущество бизнесмена наложен арест.
В Сети уже разгорелась оживленная дискуссия - итальянцы советуют Джанлуке бросить Insta и заняться чем-нибудь более доходным. Например, найти работу финансового консультанта (это шутка).
Сам Вакки продолжает постить в соцсетях эффектные снимки и не обращает внимания на язвительные замечания.
Кстати, в одном из интервью мужчина заявил, что всегда открыт новому. «Я очень гибкий человек, в течение жизни моя мотивация менялась. Первые 20 лет своей карьеры я вдохновлялся мыслью о том, что хочу быть успешным бизнесменом, и все делал ради этого. Но потом изменил свое мнение. Я открыт всему новому. Если сейчас, завтра мне предложат сняться в кино, сразу соглашусь. Я также готов вести телешоу. Я хочу прожить свою жизнь максимально ярко».
Ранее мы писали:Жена танцующего миллионера: «У него молодое тело». История любви Джанлуки Вакки и его супруги Джорджии.
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Обсуждение 8
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ОльгаДевы, кто хочет похихикать, гляньте его фотку 20-летней давности "до начала карьеры")))
11.08.17 19:58
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Micha PiterПотому и полез в ИНСТА и плясать начал, чтоб денюжку заработать ...:)
11.08.17 11:01
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KoshkaВ трусишках зайка серенький под ёлочкой скакал. Скакал, скакал, штанишки потерял.
11.08.17 10:47
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ПрелестьЗахотел отрываться имеет право. Его выбор. Ищущие танцующих миллионеров приезжайте в Финляндию. Там их всем хватит уже около 53000 миллионеров. А именно 600 мужчин с активами более 30 млн. И свободных большинство. А то смешно наблюдать как нашли одного танцующего миллионера на всей планете и поклоняются ему как чуду света. Границы давно открыты. Почти все работающие мужчины в хороших странах имеют более миллиона к 50 годам. :-D
11.08.17 10:38