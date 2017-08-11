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Доплясался. Джанлука Вакки лишился яхт и вилл


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«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) теперь просто «танцующий». Как сообщают итальянские СМИ, судебные приставы конфискуют яхты и виллы, принадлежащие звезде Instagram. Но Джанлука старается сохранить лицо.

Как стало известно, Вакки не погасил полученные в Banco Popolare несколько лет назад 10,5 миллионов евро. Мужчина вернул 2 миллиона, а про оставшиеся «забыл», пишет Corriere della Sera. Теперь по решению суда на имущество бизнесмена наложен арест.

В Сети уже разгорелась оживленная дискуссия - итальянцы советуют Джанлуке бросить Insta и заняться чем-нибудь более доходным. Например, найти работу финансового консультанта (это шутка).

Сам Вакки продолжает постить в соцсетях эффектные снимки и не обращает внимания на язвительные замечания.

 

Кстати, в одном из интервью мужчина заявил, что всегда открыт новому. «Я очень гибкий человек, в течение жизни моя мотивация менялась. Первые 20 лет своей карьеры я вдохновлялся мыслью о том, что хочу быть успешным бизнесменом, и все делал ради этого. Но потом изменил свое мнение. Я открыт всему новому. Если сейчас, завтра мне предложат сняться в кино, сразу соглашусь. Я также готов вести телешоу. Я хочу прожить свою жизнь максимально ярко».

Ранее мы писали:

Жена танцующего миллионера: «У него молодое тело». История любви Джанлуки Вакки и его супруги Джорджии.

7 заповедей счастливого человека. Научиться быть довольным не очень сложно. 

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0 Не нравится 0 Нравится 11.08.2017 Теги: Джанлука Вакки

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