Доплясался. Джанлука Вакки лишился яхт и вилл

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) теперь просто «танцующий». Как сообщают итальянские СМИ, судебные приставы конфискуют яхты и виллы, принадлежащие звезде Instagram. Но Джанлука старается сохранить лицо.

Как стало известно, Вакки не погасил полученные в Banco Popolare несколько лет назад 10,5 миллионов евро. Мужчина вернул 2 миллиона, а про оставшиеся «забыл», пишет Corriere della Sera. Теперь по решению суда на имущество бизнесмена наложен арест.

В Сети уже разгорелась оживленная дискуссия - итальянцы советуют Джанлуке бросить Insta и заняться чем-нибудь более доходным. Например, найти работу финансового консультанта (это шутка).

Сам Вакки продолжает постить в соцсетях эффектные снимки и не обращает внимания на язвительные замечания.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Авг 7 2017 в 6:35 PDT

Кстати, в одном из интервью мужчина заявил, что всегда открыт новому. «Я очень гибкий человек, в течение жизни моя мотивация менялась. Первые 20 лет своей карьеры я вдохновлялся мыслью о том, что хочу быть успешным бизнесменом, и все делал ради этого. Но потом изменил свое мнение. Я открыт всему новому. Если сейчас, завтра мне предложат сняться в кино, сразу соглашусь. Я также готов вести телешоу. Я хочу прожить свою жизнь максимально ярко».

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