Алексей Воробьев снял клип Семенович

Анна Семенович порадовала поклонников многообещающим анонсом. Певица сообщила об окончании съемок нового видео. И в новом ролике Анна предстанет в новом амплуа. Похоже, Семенович решила сменить имидж.

Долгое время Анна считалась секс-символом отечественного шоу-бизнеса. А теперь девушка хочет быть просто веселой девушкой. И она уже работает над сменой имиджа.

«Я, как обещала, ответила на ваши вопросы в сторис и поняла, что вы очень ждете клип на мою песню "Хочу быть с тобой". Клип почти готов. Режиссер @mr.alexsparrow его уже смонтировал, осталось доделать маленькие нюансы, и в конце августа вы его увидите. Такого в моем исполнении вы еще не лицезрели. Клип очень смешной, яркий и веселый, уверена, вам он очень понравится», - написала артистка в соцсетях.

Сегодня Семенович сообщила о вылете в Минск. «На съемки в кино. Скоро все увидите сами, буду вас радовать, баловать и дарить позитив», - уточнила исполнительница.

На днях Анна на всякий случай уведомила, что она счастлива в личной жизни, но предпочитает не рассказывать о новом возлюбленном. «Мои близкие не виноваты, что у меня такая профессия и я известна. Это был мой выбор, но не их», — рассуждает артистка.

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