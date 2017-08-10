Садальский против Малышевой

На Первом канале начинается новый телевизионный сезон. И известно, что Останкино покидают двое известных ведущих - Андрей Малахов и Александр Олешко. И актер Станислав Садальский выступил с предложением заодно уволить и Елену Малышеву. В конце концов бог любит троицу.

Елена Васильевна Малышева работает на Первом уже двадцать лет. Сейчас дама ведет программы «Жить здорово» и «Здоровье». В свое время Елена Васильевна прославилась довольно неоднозначными заявлениями в эфире. И Садальский теперь ей это припомнил.

«Когда же уволят Малышеву – олицетворение невежества, хамства, крайне неприглядную своей рекламной едой», – написал Станислав в Twitter. Ранее Максим Галкин и Филипп Киркоров высмеяли Малышеву, записав пародийный ролик в самолете.

Сама же Елена Васильевна на выпады коллег не реагирует. Недавно дама одобрительно высказалась о принятии закона об оказании медицинской помощи дистанционно. «Телемедицина — это сегодняшний день медицины, и то, что ее узаконили, — логично, правильно и очень хорошо. Сегодня весь мир так живет, и Россия тоже», - сказала ведущая.

Ранее мы писали:

Елена Малышева спасла сына от смерти. Вовремя поставленный диагноз помог телеведущей выходить больного ребенка.

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.