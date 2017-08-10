Садальский против Малышевой
0 0
На Первом канале начинается новый телевизионный сезон. И известно, что Останкино покидают двое известных ведущих - Андрей Малахов и Александр Олешко. И актер Станислав Садальский выступил с предложением заодно уволить и Елену Малышеву. В конце концов бог любит троицу.
Елена Васильевна Малышева работает на Первом уже двадцать лет. Сейчас дама ведет программы «Жить здорово» и «Здоровье». В свое время Елена Васильевна прославилась довольно неоднозначными заявлениями в эфире. И Садальский теперь ей это припомнил.
«Когда же уволят Малышеву – олицетворение невежества, хамства, крайне неприглядную своей рекламной едой», – написал Станислав в Twitter. Ранее Максим Галкин и Филипп Киркоров высмеяли Малышеву, записав пародийный ролик в самолете.
Сама же Елена Васильевна на выпады коллег не реагирует. Недавно дама одобрительно высказалась о принятии закона об оказании медицинской помощи дистанционно. «Телемедицина — это сегодняшний день медицины, и то, что ее узаконили, — логично, правильно и очень хорошо. Сегодня весь мир так живет, и Россия тоже», - сказала ведущая.
Ранее мы писали:
Елена Малышева спасла сына от смерти. Вовремя поставленный диагноз помог телеведущей выходить больного ребенка.Малахов покидает Первый из-за политики. Названы причины ухода ведущего.
Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.
Читайте также
-
Новости | 20.04.2017
-
Планетарий | 05.04.2017
-
Новости | 04.08.2016
-
Планетарий | 27.01.2016
Обсуждение 11
-
ОкА мне Малышева нравится
10.08.17 20:09
-
КсюСадальского не выношу. Неприятный человек во всем. Россия огромная страна и у почти каждого есть как минимум один телевизор, а вот образования и медицинского грамотного обслуживания далеко не у всех есть...Как газету не откроешь- мама не горюй! Что только не творится уже за 20 км от Москвы..Малышева - врач . Может быть все внешне так как надо..но по сути все ОК. Мне не нравится политика Эрнста. Все вопросы к нему.
10.08.17 19:55
-
ЛюсиЕё голос противно слушать,смотреть противно,надо заменить на хорошенькую девушку,но попробуй её выгони,это ж какие деньжища она получает.
10.08.17 18:14
-
Мне не нравится Садальский и его обрюзгшая физиономия. А также то, что лезет туда, где его не просят. Малышева пусть и застыла в своём образе и смотрится комично, наверное, для тех, кто ее не знает. Но какую она проделывает работу и сколько пашет команда передачи Здоровье, известно только им. Ликбез страны проводят. И оно будет надо до тех пор, пока будут мамаши, которые сбивают детям температуру 39 чаем с малиной и отодвигают мальчишкам крайнюю плоть чтобы вымыть с мылом. Медики часто бывают циничны, но если снимаются 4 передачи за 1 день, усталость может всять своё. Я готова простит Малышевой любую циничность за ее работу. На садальского рожу чтоб смотреть, надо телек с дворниками иметь.
10.08.17 16:57
-
LG РостовНу, во-первых, Садальский сам безобразно вел шоу Таблетка на 1-ом канале, смотреть противно. Очень хорошо что его выгнали. Во-вторых, где Садальский и где Малышева с её миллионами и связями..он бы сначала подумал, прежде чем высказываться. Очередной "треп" и привлечение к своей персоне.
10.08.17 15:50
-
СимаИ я согласна с Садальским. Она чудовищна и комична. Наш друг иностранец, когда увидел ее в тв у нас дома, был убеждён, что это мужчина пародист, что это юмористическая программа:-). И вид и поведение монстр.
10.08.17 15:08
-
ПарижИностранец не показатель. 20 лет живу во Франуции...полно " иностранных" придурков и среди учителей и врачей...
10.08.17 21:57
-
ПарижА Мадам Макрон они называют красивой и интересной женщиной). Я сразу спрашиваю тогда Что делать Монике Веллучи, Анделике, Брижит Бордо в молодости, Изабель Аджани и Софи Лорен. Уж признанные красавицывсем миром . Куда то смотрит, разглыдывает носки ботинок и все равно " Ну нет же Макрон интересная женщина")))) Так что иностранцам лучше не вступать в оценочные категории русских женщин))
10.08.17 22:02
-
-
лакивпервые согласна с садальским - пренеприятнейшая дамочка, явно ее работа достала, зрителей-пациентов она мне кажется уже люто ненавидит, и это проскальзывает в ее хамских манерах, в интонациях, несмотря на весь елей кажущийся, кароч, отвратная тетка, ингда нечаянно наталкиваюсь в телике - фуф,фуф, не больше 10 минут это можно выдерживать
10.08.17 14:59