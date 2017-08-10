Пресняков c женой готовится к переезду

В свое время Никита Пресняков провел довольно много времени в США во время учебы там. И сейчас молодой человек подумывает снова отправиться в Америку. Но уже с женой. И на этот раз, возможно, на постоянное место жительства.

Две недели назад Никита и Алена Краснова сыграли свадьбу. Пара планировала отправиться в путешествие по США, но в связи с подготовкой Преснякова к новому спектаклю они решили отложить свой вояж. Однако, как пишут СМИ, в планах музыканта переезд в США на длительное время. Возможно, навсегда.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июл 27 2017 в 5:08 PDT

Об этом еще до свадьбы говорила Алена. «Думаем, если будет перспектива, то почему нет. Если уедем, то вместе с группой Никиты Multiverse. Семья скучать не будет, потому что мы будем приезжать в Россию. Думаю, это произойдет, когда я уже закончу университет», - рассуждала девушка.

Кстати, недавно Никита рассказал, что специально для его свадьбы была создана концепция «Параллельная реальность», в которой жених и невеста стали героями комикса. Действительно, бракосочетание пары, на котором присутствовал весь звездный бомонд Москвы, стало одним из самых ярких событий нынешнего лета.

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