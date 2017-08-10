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Лиза Пескова намекнула на роман


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Лиза Пескова старается не терять времени. Девушка учится во Франции, посещает заводы для пиара производства среди молодежи и при этом не забывает о личной жизни. Похоже, у Лизы новый роман.

Пескова опубликовала в Insta совместный снимок с симпатичным молодым человеком. Комментировать фото девушка не стала, но судя по языку тела, девушка недвусмысленно намекает на новые отношения. Как уточняют светские обозреватели, на фото с Лизой французский бизнесмен Луи Вальдберг, основатель компании Tazer Lighter.

Некоторые поклонники пожелали паре счастья, некоторые увлеченно принялись обсуждать, на кого же похож молодой человек? «Молодой человек очень похож на киноактера, замечательно играющего характерные роли», «На В.И.Ленина похож! Да здравствует Великая Социалистическая революция! На всякий случай!», «На актера из "Форсажа" похож или на диджея Смэш».

Ранее Пескова встречалась со своим сверстником из Москвы Юрием Мещеряковым. Два года назад девушка заявила, что молодой человек сделал ей предложение и они помолвлены. Но через какое-то время Лиза удалила из соцсетей совместные снимки с Юрием без всяких комментариев.

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0 Не нравится 0 Нравится 10.08.2017 Теги: Лиза Пескова

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