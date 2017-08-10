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Бузова закончила съемки в пустыне


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Ольга Бузова недавно отправилась на отдых в США. И, как выясняется, не только на отдых. Девушка занималась съемками своего нового клипа. И судя по кадрам в Instgram, видео будет довольно необычным.

Телеведущая решилась на смелый эксперимент и провела съемки в пустыне. «Еще один клип на новую песню из альбома, который выйдет уже совсем скоро, снят. Ошибочное мнение, что в пустыне - жарко...мы все продрогли до костей, плюс жуткий ветер, песок во рту, на лице и везде... но мы сделали это. Ради творчества и ради того, чтоб вас каждый раз удивлять, я готова на все. Скоро вы все сами увидите...» - сообщила девушка поклонникам.

Чуть позже Ольга написала об окончании работы: «New video - done. У меня сложный и тернистый путь...с огромным количеством препятствий... Но безумно увлекательный и интересный. Desert sunset».

Кстати, в Лос-Анджелесе звезда впервые после развода отправилась на свидание. И поведала в соцсетях, что рандеву прошло прекрасно, хотя пошла она «без макияжа и укладки и в шлепках». «Приятно, когда ты нравишься настоящей. Больше ничего не скажу», - писала Ольга, добавив хештег #личноенепубличное.

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0 Не нравится 0 Нравится 10.08.2017 Теги: Ольга Бузова

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