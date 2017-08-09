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Джоли воссоединяется с Питтом?


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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) снова в центре внимания. По слухам, почти год спустя после разрыва звезды решили воссоединиться. Так что скандальный развод отменяется. По информации US Magazine, в последнее время Джоли стало не хватать Питта.

В начале года актер прошел курс лечения от алкоголизма, по душам пообщался с психотерапевтами, одним словом, основательно поработал над собой. И Анджелина оценила стремление мужа к здоровому и полноценному образу жизни. Так что в последние месяцы никто из супругов не пытался продвинуться в бракоразводном процессе. «И никто не думает, что они собираются это делать», - заявил инсайдер.

Так что если Бранджелина вдруг объявит о счастливом воссоединении, в окружении звезд никто этому не удивится.

Ранее появились сообщения о том, что Джоли якобы обратилась к Питту за помощью. По данным RadarOnline, актриса столкнулась с серьезными проблемами: стресс, как следствие, резкая потеря веса, скандал вокруг интервью Vanity Fair (звезду обвинили в жестоком обращении с детьми после того, как она рассказала о кастинге ребят в Камбодже для съемок своего нового фильма). Однако в окружении Анджелины слухи опровергли.

Ранее мы писали:

Анджелина Джоли рассказала об операции по удалению яичников. О рисках и вариантах.

Анджелина Джоли эксплуатирует брата. Джеймс Хейвен постоянно занят племянниками. 

Джоли разводится из-за увлечения Питта алкоголем. Актриса подала документы в суд на прошлой неделе.



0 Не нравится 0 Нравится 09.08.2017 Теги: Анджелина Джоли

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