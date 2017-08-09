Бородина объединилась с «танцующим миллионером»
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Ксения Бородина этим летом решила отдохнуть на славу. Недавно вместе с семьей ведущая снова вылетела на курорт в турецкую Анталью. А вчера звезда весело провела вечер в компании супруга и... «танцующего миллионера».
Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) на время оставил свою шикарную подругу-колумбийку и прилетел в Турцию. По всей видимости, звезду Insta пригласили на вечеринку владельцы одной из гостиниц. Также на пати была приглашена Ксения с мужем. Пара с удовольствием сфотографировалась с мужчиной. Бородина опубликовала совместный снимок и написала: "E 'stato molto bello vederti di nuovo" (Очень приятно увидеться с вами снова).
Фото спровоцировало оживленные дискуссии среди подписчиков Бородиной: «Он что - икона? Лучше бы Вы с пожилым человеком сфоткались, больше бы уважения было...», «Где вы его нашли?», «Ооо, танцующий пенсионер!», «Отлично, красавцы!»
Между прочим, недавно «танцующий миллионер» официально сообщил о новых отношениях. Новой подругой звезды стала обладательница титула "Вице-мисс Вселенная-2015" Ариадна Гутьеррес (Ariadna Gutierrez).
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