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Бородина объединилась с «танцующим миллионером»


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Ксения Бородина этим летом решила отдохнуть на славу. Недавно вместе с семьей ведущая снова вылетела на курорт в турецкую Анталью. А вчера звезда весело провела вечер в компании супруга и... «танцующего миллионера».

Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) на время оставил свою шикарную подругу-колумбийку и прилетел в Турцию. По всей видимости, звезду Insta пригласили на вечеринку владельцы одной из гостиниц. Также на пати была приглашена Ксения с мужем. Пара с удовольствием сфотографировалась с мужчиной. Бородина опубликовала совместный снимок и написала: "E 'stato molto bello vederti di nuovo" (Очень приятно увидеться с вами снова).

Фото спровоцировало оживленные дискуссии среди подписчиков Бородиной: «Он что - икона? Лучше бы Вы с пожилым человеком сфоткались, больше бы уважения было...», «Где вы его нашли?», «Ооо, танцующий пенсионер!», «Отлично, красавцы!»

Между прочим, недавно «танцующий миллионер» официально сообщил о новых отношениях. Новой подругой звезды стала обладательница титула "Вице-мисс Вселенная-2015" Ариадна Гутьеррес (Ariadna Gutierrez).

Ранее мы писали:

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Бородина тайно сделала пластику. По слухам, ведущая старательно выискивает несовершенства своей внешности, а затем их корректирует.

Бузова зажгла с танцующим миллионером. Ведущая развлеклась с Джанлукой. 


0 Не нравится 0 Нравится 09.08.2017 Теги: Ксения Бородина

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