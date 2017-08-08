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Погибла актриса Полина Шанина


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В театре «Сатирикон» траур. Погибла актриса Полина Шанина. Ведется расследование обстоятельств смерти, по предварительной версии - это суицид.

«С прискорбием сообщаем, что вчера трагически погибла актриса нашего театра Полина Шанина», - сообщил представитель театра.

Тело Шаниной обнаружено под окнами ее квартиры на Новоостанкинской улице. По всей вероятности, девушка выбросилась из окна. Причины трагедии выясняются.

На личной странице Шаниной в социальной сети стоит статус: «Никто не уходит», пишет Starhit. По одной из версий, 30-летняя актриса очень болезненно переживала смерть любимого человека, который совершил суицид в апреле.

Полина Шанина с успехом играла в таких постановках «Сатирикона», как Game Over, «Ромео и Джульетта», «Все оттенки голубого». Она также сыграла в фильме «Комбинат "Надежда"». Девушка была весьма активна, обожала путешествовать, увлекалась экстремальными видами спорта, в свое время прыгнула с парашютом.

Коллеги девушки скорбят, но предпочитают воздерживаться от комментариев.

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0 Не нравится 0 Нравится 08.08.2017 Теги: Полина Шанина

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