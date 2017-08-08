Кети Топурия не будет разводиться

Поклонники Кети могут больше не переживать за звезду. В семейной жизни у нее все хорошо. А слухи о проблемах в отношениях с мужем оказались преувеличенными. Так что - никакого развода.

Кети Топурия обычно не обсуждает личное. Но за нее это увлеченно делают сплетники. В начале года появились слухи о романе певицы с рэпером Гуфом. Потом заговорили об охлаждении отношений с мужем. Мол, Лев Гейхман подозрительно много времени проводит в США и забыл о красавице-жене и лапочке-дочке.

Но теперь Топурия дала отпор сплетникам. Певица сейчас отдыхает с семьей в Грузии и на днях опубликовала в соцсетях милейший снимок мужа с дочерью. И судя по фото, никаких кризисов в семье артистки не наблюдается.

Между прочим, ранее артистка заметила: «Практически у всех творческих людей семья на первом месте, а разговоры о том, что семья — творчеству помеха, — это миф. Если говорить обо мне, я даже рада, что у меня такая профессия. Ты не сидишь с утра до вечера и не смотришь друг на друга. У нас с мужем есть возможность соскучиться».

Напомним, сейчас Топурия и Гейхман растят двухлетнюю дочь Оливию. Судя по фото в Insta звезды, девочка очень похожа на маму.

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